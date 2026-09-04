25 settembre 2026, dalle ore 17:00. Disponibili il programma e il link per le prenotazioni

04 Settembre 2026

Ogni anno, l’ultimo venerdì di settembre, la ricerca esce dai laboratori e incontra il pubblico: università, musei, auditorium e sedi istituzionali aprono le porte per raccontare cosa fanno davvero le ricercatrici e i ricercatori e come il loro lavoro cambia, ogni giorno, il nostro modo di vivere e di guardare il mondo.

Nel 2026, l’Agenzia Spaziale Italiana porta la Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici a Roma in due sedi, con un solo filo conduttore: l’Esplorazione Lunare.

La sede dell’ASI accoglierà giovani e adulti con una serata tra scienza, letteratura e grande musica, con incontri, letture e visite e un concerto speciale del Maestro Danilo Rea.

Il Museo Explora accoglie bambini e famiglie con un pomeriggio fatto di giochi, esperimenti e laboratori STEM organizzati con ASI.

L’accesso è libero, previo accredito per l‘ingresso, così come la partecipazione a tutti gli eventi previsti nel corso della serata.

L'obiettivo è creare occasioni di incontro tra ricercatori e cittadini per diffondere la cultura scientifica e la conoscenza delle professioni della ricerca in un contesto informale e stimolante. Gli eventi organizzati per tale occasione in tutta Europa comprendono esperimenti e dimostrazioni scientifiche dal vivo, mostre e visite guidate, conferenze e seminari divulgativi, spettacoli e concerti.

Modalità di partecipazione e programma completo disponibili al seguente link: https://www.notteeuropeadeiricercatori.com/