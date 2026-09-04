25 settembre 2026, dalle ore 17:00. Disponibili il programma e il link per le prenotazioni

04 Settembre 2026

Ogni anno, l’ultimo venerdì di settembre, la ricerca esce dai laboratori e incontra il pubblico: università, musei, auditorium e sedi istituzionali aprono le porte per raccontare cosa fanno davvero le ricercatrici e i ricercatori e come il loro lavoro cambia, ogni giorno, il nostro modo di vivere e di guardare il mondo.

Nel 2026, l’Agenzia Spaziale Italiana porta la Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici a Roma in due sedi, con un solo filo conduttore: l’Esplorazione Lunare.

 La sede dell’ASI accoglierà giovani e adulti con una serata tra scienza, letteratura e grande musica, con incontri, letture e visite e un concerto speciale del Maestro Danilo Rea.

Il Museo Explora accoglie bambini e famiglie con un pomeriggio fatto di giochi, esperimenti e laboratori STEM organizzati con ASI.

L’accesso è libero, previo accredito per l‘ingresso, così come la partecipazione a tutti gli eventi previsti nel corso della serata.

L'obiettivo è creare occasioni di incontro tra ricercatori e cittadini per diffondere la cultura scientifica e la conoscenza delle professioni della ricerca in un contesto informale e stimolante. Gli eventi organizzati per tale occasione in tutta Europa comprendono esperimenti e dimostrazioni scientifiche dal vivo, mostre e visite guidate, conferenze e seminari divulgativi, spettacoli e concerti.

Modalità di partecipazione e programma completo disponibili al seguente link: https://www.notteeuropeadeiricercatori.com/

 

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MARTEDÌ 01 SETTEMBRE 2026

Prorogata la scadenza per le call HORIZON-CL4-2026-SPACE-03 ‣

Scadenza: 16 settembre MORE...

SABATO 08 AGOSTO 2026

Agenzia Spaziale Italiana: nominato il nuovo Commissario straordinario ‣
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È l’ambasciatore Mario Cospito, designato con decreto del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso MORE...

MERCOLEDÌ 05 AGOSTO 2026

Agenzia Spaziale Italiana: dimissioni di tre componenti del Consiglio di Amministrazione ‣
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La vicepresidente vicaria dell’ASI, prof. avv. Elda Turco Bulgherini, insieme ai consiglieri dott. Stefano Gualandris e avv. Stefano Arcifa, ha rassegnato le proprie dimissioni dal Consiglio di amministrazione dell’Agenzia, determinandone la decadenza e aprendo la strada al commissariamento dell’Ente, rimasto privo della sua figura apicale dopo la prematura scomparsa del presidente Teodoro Valente.
I tre membri del CdA hanno rimesso il proprio mandato per consentire all’Agenzia Spaziale Italiana, che sarà impegnata nei prossimi mesi nella gestione di importanti eventi nazionali, europei e multilaterali, di tornare a operare al più presto nel pieno delle proprie funzioni, con un nuovo presidente e un rinnovato Consiglio di amministrazione.
La situazione e i conseguenti sviluppi istituzionali sono stati oggetto di un’informativa resa ieri, nel corso dell’ultima riunione del Consiglio dei ministri, dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, sen. Adolfo Urso, in qualità di Autorità delegata per le Politiche spaziali e aerospaziali.

GIOVEDÌ 30 LUGLIO 2026

L’ASI partecipa alla 46esima edizione del COSPAR ‣

A Firenze da 1 al 9 agosto presso la Fortezza da Basso MORE...