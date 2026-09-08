Scadenza: 29 settembre 2026

08 Settembre 2026

I direttorati Science Mission e Human Spaceflight Mission della NASA hanno emesso il quinto Cooperative Agreement Notice (CAN) del Solar System Exploration Research Virtual Institute (SSERVI), un istituto di NASA appartenente al centro di Ames e che ha il mandato di finanziare la ricerca spaziale nell’ambito dell’Esplorazione a beneficio di altri enti nazionali.

Per dettagli su NASA SSERVI e le attività in corso, si può visionare la pagina web ufficiale.

Il CAN5 è quindi una opportunità, rilasciata periodicamente, per presentare progetti di ricerca di base o applicata, finalizzati a investigare la natura della Luna e dello spazio circostante, al fine di supportare la futura esplorazione lunare umana. Sono anche accettate proposte che prevedano l’uso di ricerca in ambito lunare per preparare future missioni verso Marte.

Il bando è rivolto a gruppi di ricerca statunitensi, ma è incoraggiata anche la partecipazione di membri stranieri da nazioni partner di SSERVI come l’Italia, in modo che possano essere inclusi all’interno dei team proponenti americani.

Sebbene anche in caso di selezione non siano previsti finanziamenti diretti a ricercatori internazionali, questa si prospetta come una buona opportunità per valorizzare cooperazioni transatlantiche esistenti o crearne di nuove sulla base di interessi di ricerca comuni o complementari.

I dettagli del bando sono riportati alla pagina web.

La scadenza per discutere con i colleghi americani che parteciperanno ed essere inclusi nella loro proposta è il 29 settembre 2026.

Per ulteriori informazioni, si prega di contattare il referente ASI per la cooperazione con NASA SSERVI, Simone Pirrotta (simone.pirrotta@asi.it).