L’Agenzia Spazia Italiana presente alla fiera internazionale dell’industria aeronautica e spaziale

20 Luglio 2026

Inaugurata oggi la manifestazione internazionale “Farnborough International AirShow”, la fiera internazionale dell’industria aeronautica e spaziale che si tiene ogni due anni in Inghilterra nella cittadina di Farnborough, nel Regno Unito.

Il Salone di Farnborough, insieme al Salone Internazionale dell’Aeronautica e dello Spazio di Parigi - Le Bourget, rappresenta uno dei più importanti eventi per l’industria aerospaziale, in particolare per gli annunci di nuovi prodotti o contratti.

L'Agenzia Spaziale Italiana, come per le edizioni passate, presidia la manifestazione con un proprio stand espositivo in cui espone l’intera filiera delle attività dell’Agenzia e i principali programmi in cui è impegnata. Ogni area è arricchita dall’esposizione di modellistica spaziale, video tematici e contenuti multimediali.

Dopo il saluto introduttivo della Sottosegretaria di Stato al Dipartimento Scienza, Innovazione e Tecnologia, Baroness Liz Loyd, nel corso della mattinata è stato inaugurato lo Space Zone Theatre, il panel ‘Global Collaboration Changing Space Environment’, cui hanno preso parte il Direttore Generale dell’ESA, Josef Aschbacher, la Direttrice di UK Agency, Rebecca Evernden e il Presidente della Turkish Space Agency, Yusuf Kıraç.

Notizia in aggiornamento.