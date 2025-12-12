L'Agenzia Spaziale Italiana patrocina l'iniziativa

12 Dicembre 2025

Promuovere l’innovazione in ambito spaziale, trasformare idee brillanti in start-up di successo e ispirare la prossima generazione di talenti STEM: questo è il Technology Contest #T-TeC di Leonardo e Telespazio, il concorso di open innovation presentato oggi a Roma nel corso del NSE-New Space Economy Expo forum.

Giunto alla settima edizione, il #T-TeC invita studenti, dottorandi e giovani ricercatori delle università di tutto il mondo a presentare soluzioni innovative nei diversi ambiti del settore spaziale. Il contest ha lo scopo di promuovere lo sviluppo e l’innovazione tecnologica nel settore spaziale tra le giovani generazioni, valorizzarne le idee e le intuizioni ed immaginare insieme a loro le soluzioni tecnologiche che segneranno il futuro.

La cerimonia di lancio del #T-TeC è stata presentata dal Chief Technology Innovation Officer di Telespazio, Luca Petronzio, ed ha visto la partecipazione di: Massimo Claudio Comparini, Managing Director della Divisione Spazio di Leonardo; Gabriele Pieralli, Amministratore Delegato di Telespazio; Marco Brancati, SVP Technology, Innovation & Systems Architecture della Divisione Spazio di Leonardo; Ersilia Vaudo, Special Advisor on Future Talents dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA); Augusto Cramarossa, Responsabile dell’Ufficio Coordinamento Strategico dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI).

Anche quest’anno, dopo il successo delle precedenti sei edizioni – che hanno visto la partecipazione di 500 giovani studenti e ricercatori provenienti da 75 università di oltre 20 nazioni – il #T-TeC ambisce a essere un vero e proprio abilitatore per l’incubazione e l’accelerazione di start-up, supportando così la crescita e lo sviluppo delle idee, dalle fasi iniziali del progetto fino alla loro maturazione.

Massimo Claudio Comparini, Managing Director della Divisione Spazio di Leonardo, “Il #T-TeC è un laboratorio di futuro, dove le idee dei giovani talenti possono trasformarsi in soluzioni che cambieranno l’esplorazione e la sostenibilità dello Spazio. Leonardo, insieme a Telespazio, vuole offrire loro un ecosistema in cui innovare con coraggio, supportare le idee più brillanti e aiutare a concretizzarle. Ai partecipanti chiediamo di osare, perché il futuro dello Spazio nasce dalla capacità di immaginare oltre i confini del possibile.”

Per questo motivo, oltre ai premi in denaro riservati al primo classificato della categoria Idea (cinquemila euro) e ai primi tre classificati della categoria Prototype (rispettivamente diecimila, seimila e quattromila euro), Leonardo e Telespazio offriranno ai partecipanti le seguenti opportunità, che saranno decise a discrezione della commissione, tenendo conto della tipologia e della maturità dei progetti presentati: una o più posizioni nei percorsi di pre-incubazione di ESA BIC Turin; una o più posizioni nel programma di pre-incubazione di ESA BIC Lazio o Technology Transfer Lazio; una o più posizioni presso ESA BIC Brindisi.

Infine, sarà valutata la possibilità di supportare, grazie a Leonardo, la realizzazione di un dimostratore (“Proof of Concept”) per testare una delle proposte direttamente in laboratorio anche in potenziale collaborazione con lo space business catalyst di Thales Alenia Space.

I partecipanti al #T-TeC potranno scegliere di presentare le proprie idee e progetti nell’ambito di tre macrotemi legati alla sostenibilità nello Spazio e sulla Terra: Space Exploration, Extra-terrestrial Exploitation & In Orbit Servicing; Space Domain Awareness for the Protection of Space and Ground Infrastructures; Positioning, Navigation and Timing (PNT) Solutions for Earth and other celestial bodies.

La settima edizione del #T-TeC si chiuderà ufficialmente il prossimo 20 Febbraio 2026, data ultima per l’invio delle proposte. Nelle settimane successive la giuria esaminerà i progetti e decreterà i vincitori, che saranno premiati nel mese di aprile 2026.

Anche la settima edizione del #T-TeC può contare su patrocini prestigiosi. Quest’anno il concorso è sostenuto da ESA, ASI, AIAD, AIDAA, SGAC, CEAS e dalla UK Space Agency (UKSA), confermando così il proprio ruolo di piattaforma internazionale di riferimento per l’innovazione spaziale.