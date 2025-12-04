Realizzato nell’ambito delle campagne di comunicazione istituzionale del Governo, lo spot andrà in onda dal 9 al 16 dicembre 2025 sulle reti RAI tv e radio

04 Dicembre 2025

L’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) presenta il suo primo spot istituzionale dedicato a raccontare ai cittadini il valore, il ruolo e l’impatto delle attività spaziali italiane sulla vita quotidiana. Lo spot, realizzato nell’ambito delle campagne di comunicazione istituzionale, curate dal Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio, andrà in onda sulle reti RAI televisive e radiofoniche dal 9 al 16 dicembre 2025.

La campagna nasce con un obiettivo chiaro: mostrare come la ricerca scientifica, la tecnologia e i programmi spaziali italiani contribuiscano concretamente alla sicurezza, alla sostenibilità, alla conoscenza del pianeta e al miglioramento della qualità della vita di tutti.

Dai dati satellitari per monitorare il clima e prevenire emergenze, alle tecnologie per le telecomunicazioni, la navigazione, l’osservazione della Terra e l’esplorazione, l’Italia svolge da protagonista un ruolo strategico nello spazio, grazie alla collaborazione tra istituzioni, mondo scientifico e industria nazionale. Un ruolo di primo piano di recente ribadito anche a livello europeo in occasione del Consiglio ministeriale dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) tenutosi nei giorni scorsi i Brema e di cui l’Italia ha assunto la presidenza per i prossimi tre anni.

Nel perseguire l’obiettivo di promuovere la cultura spaziale e i valori dell’Agenzia presso un pubblico ampio e trasversale, l’ASI diffonde i propri contenuti attraverso televisione, radio, stampa e canali digitali, rendendo sempre più accessibile e comprensibile il valore dello spazio per la società. Con questo nuovo progetto, l’Agenzia conferma il proprio impegno nel mostrare come le tecnologie sviluppate in Italia contribuiscano quotidianamente al progresso del Paese.

Lo spot sarà disponibile sui canali web dell'Agenzia Spaziale Italiana

