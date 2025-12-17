Annunciata la data di lancio del nuovo satellite di seconda generazione CSG-FM3 del programma di Osservazione della Terra dell'Agenzia Spaziale Italiana e del Ministero della Difesa, realizzato con il supporto della filiera industriale nazionale con Leonardo, Thales Alenia Space, Telespazio e E-Geos

17 Dicembre 2025

Countdown attivato. Il 28 dicembre 2025 alle ore 03:09 italiane, dalla Vandenberg Space Force Base, in California, è previsto il lancio di CSG-FM3, il nuovo satellite di seconda generazione della costellazione COSMO-SkyMed, promossa dall'Agenzia Spaziale Italiana e dal Ministero della Difesa.

CSG-FM3 rappresenta un importante avanzamento per la costellazione COSMO-SkyMed, realizzato interamente dalla filiera industriale nazionale. Il satellite garantirà la continuità delle osservazioni radar tra la prima e la seconda generazione di satelliti e rafforzerà la capacità nazionale di osservazione della Terra.

Il lancio di CSG-FM3 rappresenta un momento chiave per l’Italia nello spazio e consolida il ruolo nazionale nella leadership dell’osservazione radar dallo spazio.

📡 Salva la data e non perderti la diretta del lancio!

La costellazione SAR COSMO-SkyMed

Il programma COSMO-SkyMed, basato su una costellazione di satelliti dotati di radar ad apertura sintetica (SAR) che operano in banda X, è considerato uno dei programmi più innovativi nel campo dell’osservazione della Terra, finanziato dall’Agenzia Spaziale Italiana e dal Ministero della Difesa. La missione COSMO-SkyMed, concepita ad uso duale con applicazioni civili e militari, è progettata per monitorare ambiente, clima e territorio terrestre, marino e costiero con la massima precisione, fornendo dati fondamentali per la sicurezza, la gestione delle emergenze e la tutela dell’ambiente, in ogni condizione meteorologica, di giorno e di notte. Grazie alle capacità interferometriche della CSG è possibile eseguire analisi di stabilità o rilevamenti accurati dei cambiamenti, spaziando da applicazioni urbanistiche, minerarie, marittime e petrolifere fino a settori forestali e molti altri.

La costellazione comprende oggi 4 satelliti pienamente operativi: due di prima generazione (CSK) e due di seconda generazione (CSG), ai quali si aggiungerà presto il terzo satellite CSG-FM3 che partirà dalla Vandenberg Space Force Base, in California.

Il sistema è realizzato grazie alla collaborazione della filiera industriale nazionale:

· Thales Alenia Space: realizzazione dei satelliti e responsabilità del sistema e del segmento spaziale;

· Telespazio: realizzazione del segmento di terra, gestione delle operazioni e del centro di controllo;

· e-GEOS: distribuzione e valorizzazione dei dati COSMO-SkyMed a livello nazionale e internazionale;

· Leonardo: fornitura di unità di bordo con tecnologie avanzate e sistemi di alta precisione.

Con la seconda generazione di COSMO-SkyMed, ASI e Ministero della Difesa rafforzano la leadership italiana nell’osservazione radar della Terra a livello internazionale e offrono strumenti fondamentali per affrontare sfide globali legate ad ambiente e sicurezza. Il sistema CSG conferma l’eccellenza dell’industria spaziale nazionale e la sua capacità di integrare tecnologia all’avanguardia, innovazione e visione strategica.