La premiazione del concorso è avvenuta in occasione della Giornata Nazionale dello Spazio

16 Dicembre 2025

Oggi, in occasione della Giornata Nazionale dello Spazio (GNS), presso la sede di Roma dell’Agenzia Spaziale Italiana, è stata resa pubblica la proposta vincitrice del concorso di idee rivolto al grande pubblico di appassionati di spazio e scienza. Il concorso mirava a raccogliere idee per il concept della Prima Mascotte ufficiale dell'ASI. La proposta vincitrice è stata presentata da Alida Antonino Scutellà.

L'Agenzia Spaziale Italiana si occuperà ora di elaborare e ingegnerizzare questa proposta, sviluppandola professionalmente in termini di design e assicurandosi che sia in linea con le esigenze di brand identity e vision dell'ASI. Così, la mascotte diventerà l'ambasciatrice dell'Agenzia Spaziale Italiana, rappresentandola in Italia e nel mondo.

Il termine per la presentazione delle proposte è scaduto lo scorso 31 luglio.

Se sei curioso di conoscere gli sviluppi continua a seguirci su questa pagina e sui canali social dell’Agenzia.