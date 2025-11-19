Jakidale ha intervistato l'astronauta Luca Parmitano e i ricercatori dell'Agenzia Spaziale Italiana, Amata Amy Soriano e Francesco Latini

19 Novembre 2025

Organizzato questa mattina dall’Agenzia Spaziale Italiana in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Europea, l’evento “L’Esplorazione Lunare e le Nuove Frontiere dello Spazio”, con Luca Parmitano tra i protagonisti, ha registrato il tutto esaurito presso l’Auditorium “Luigi Broglio” della sede ASI di Roma.

Obiettivo dell’iniziativa, introdotta dal presidente dell’ASI Teodoro Valente, è stato quello di coinvolgere un pubblico più giovane e stimolare l’interesse verso la ricerca spaziale e le missioni internazionali, in cui l’Italia riveste un ruolo strategico.

L’evento è stato un live podcast con la partecipazione dell’influencer Jakidale, noto per la creazione di contenuti digitali dedicati alla scienza e alla tecnologia, che nella prima parte ha dialogato con i ricercatori ASI Amata Amy Soriano e Francesco Latini per esplorare le principali sfide scientifiche e tecnologiche e i programmi condotti dall'Agenzia nel campo dell’esplorazione dello Spazio. Nella seconda parte del live podcast, Jakidale ha intervistato l’astronauta ESA Luca Parmitano, che ha condiviso la sua esperienza nello spazio, le sfide operative delle missioni e le prospettive del Programma Artemis.