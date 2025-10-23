Visite della sede per scuole e privati cittadini

23 Ottobre 2025

L'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) apre nuovamente le porte della sua sede di Roma. L’iniziativa è volta a condividere con le giovani generazioni e i privati cittadini i successi di uno dei settori più affascinanti del mondo della ricerca. Per le classi IV e V elementare, medie e medie superiori e i privati cittadini le visite riprenderanno da metà novembre; nello specifico, da martedì 18 novembre 2025 (per le scuole) e da mercoledì 19 novembre 2025 (per i privati).

Il percorso, condotto da una guida, avrà come oggetto le mostre allestite nella sede e i modelli di sonde e vettori spaziali esposti che daranno lo spunto per illustrare le attività dell’ASI e dell’Italia nel settore spaziale.

Le visite per i privati si svolgeranno il mercoledì pomeriggio dalle ore 17:30 alle 19:00, mentre per le scuole si svolgeranno il martedì e il giovedì mattina con due turni alle ore 9:00 e alle ore 11:00.

La durata della visita è di circa 90 minuti e sarà possibile fare fotografie.

La sede è accessibile alle persone con disabilità motorie.

È obbligatoria la prenotazione tramite i seguenti moduli:

MODULO SCUOLE

MODULO PRIVATI

Riceverete mail di conferma della data dopo la pianificazione degli appuntamenti. La sede ASI si trova in Via del Politecnico s.n.c., zona Tor Vergata (la mappa è visibile qui).

Si consiglia di arrivare in anticipo per le procedure di ingresso.

Speriamo di vederti presto all'ASI!

In alto: la sede ASI (Crediti: Claudia Starace)