Visite della sede per scuole e privati cittadini

23 Ottobre 2025

L'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) apre nuovamente le porte della sua sede di Roma. L’iniziativa è volta a condividere con le giovani generazioni e i privati cittadini i successi di uno dei settori più affascinanti del mondo della ricerca. Per le classi IV e V elementare, medie e medie superiori e i privati cittadini le visite riprenderanno da metà novembre; nello specifico, da martedì 18 novembre 2025 (per le scuole) e da mercoledì 19 novembre 2025 (per i privati).

Il percorso, condotto da una guida, avrà come oggetto le mostre allestite nella sede e i modelli di sonde e vettori spaziali esposti che daranno lo spunto per illustrare le attività dell’ASI e dell’Italia nel settore spaziale.

Le visite per i privati si svolgeranno il mercoledì pomeriggio dalle ore 17:30 alle 19:00, mentre per le scuole si svolgeranno il martedì e il giovedì mattina con due turni alle ore 9:00 e alle ore 11:00.

La durata della visita è di circa 90 minuti e sarà possibile fare fotografie.

La sede è accessibile alle persone con disabilità motorie.

È obbligatoria la prenotazione tramite i seguenti moduli:

MODULO SCUOLE 

MODULO PRIVATI

 

Riceverete mail di conferma della data dopo la pianificazione degli appuntamenti. La sede ASI si trova in Via del Politecnico s.n.c., zona Tor Vergata (la mappa è visibile qui).

Si consiglia di arrivare in anticipo per le procedure di ingresso.

Speriamo di vederti presto all'ASI!

 

In alto: la sede ASI (Crediti: Claudia Starace) 

‣ Ultime Notizie

Leggi tutte le notizie...

LUNEDÌ 20 OTTOBRE 2025

Expo 2025 Osaka: il Padiglione Italia riceve il premio per il Theme Development ‣

L’Agenzia Spaziale Italiana ha presentato un exhibit multimediale interattivo basato su un sistema avanzato di visualizzazione 3D MORE...

LUNEDÌ 20 OTTOBRE 2025

Avviso di consultazione pubblica per l’aggiornamento della Sezione “Prevenzione della corruzione – rischi corruttivi e trasparenza” del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026 – 2028 dell’ASI ‣

Proposte entro il 10 novembre 2025 MORE...

VENERDÌ 17 OTTOBRE 2025

B2B – C’è Spazio per tutti! ‣

Al via un nuovo ciclo di incontri virtuali B2B per gli operatori economici interessati. Iscrizioni fino al 7 novembre. MORE...

MARTEDÌ 07 OTTOBRE 2025

Space Factory 4.0 al completo: inaugurata la Space Smart Factory di Thales Alenia Space a Roma ‣

Presente il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella MORE...