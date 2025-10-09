Il nuovo volume fa parte della collaborazione tra Agenzia Spaziale Italiana e Sergio Bonelli Editore

09 Ottobre 2025

Torna Lucca Comics nel suo consueto appuntamento di fine ottobre (dal 29 ottobre al 2 novembre) e come di consueto dal 2019 per l’occasione sarà presentato la nuova storia dell'Agente Speciale Alfa protagonista di una nuova avventura realizzata in collaborazione e con il supporto dell'Agenzia Spaziale Italiana.

Un nuovo avvincente racconto tra scienza e immaginazione, che si innesta tra le pieghe della missione dell’Agenzia Spaziale Italiana  LuGRE (Lunar GNSS Receiver Experiment), pensata per realizzare sulla superficie del nostro satellite un sistema di localizzazione in grado di fornire informazioni accurate su posizione, velocità e tempo lunare, dati fondamentali per supportare la futura esplorazione dello Spazio ma soprattutto a supporto e delle future missioni lunari previste nel programma Artemis della NASA, con un rilevante coinvolgimento dell’Italia sia come partner istituzionale che come ruolo industriale.

LuGRE rappresenta un primo passo per creare anche una rete di comunicazione sul nostro satellite naturale. I primi coloni, gli astronauti che abiteranno il Lunar Gateway e la successiva base lunare, dovranno dialogare tra loro e con la Terra, non sporadicamente, ma grazie ad un'infrastruttura proprio come avviene sul nostro pianeta.

Per tale motivo esistono programmi e missioni necessarie per comprendere come costruire al meglio queste infrastrutture. La missione italiana LUGRE è stata una di queste. E Nathan Never ci ricorda, in questa storia, quanto comunicare sia importante. Scritto da Bepi Vigna per i disegni di Sergio Giardo e i colori di Romina Denti, Nathan Never I naufraghi della Luna è un volume con copertina cartonata in formato 22x29,7 centimetri che troverete al PalaBonelli di Lucca, in anteprima rispetto all'uscita in libreria e fumetteria prevista per venerdì 21 novembre.

