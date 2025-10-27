L’occasione è stata utile per sottolineare la storica cooperazione tra Italia e Kenya nel settore spaziale

27 Ottobre 2025

Il nuovo Ambasciatore d’Italia in Kenya, Vincenzo Del Monaco, ha visitato il Broglio Space Center (BSC) dell’Agenzia Spaziale Italiana a Malindi.

Nel corso della giornata, l’Ambasciatore Del Monaco ha potuto visitare il BSC e le sue stazioni di terra, apprezzando la crescita infrastrutturale avvenuta negli ultimi anni grazie all’impegno dell’Agenzia Spaziale Italiana, che ha inaugurato un’area espositiva, una Scuola internazionale di discipline spaziali e nuove strutture tecnologiche, come il Centro regionale di Osservazione della Terra e il laboratorio per lo sviluppo di Cubesat, in linea con l’attuazione dell’Accordo Intergovernativo tra Italia e Kenya.

Dalla base keniana, l’Ambasciatore ha potuto collegarsi e partecipare con un intervento agli Stati Generali della Space Economy, che si svolgevano contestualmente a Roma, presso la sede del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, sottolineando il valore strategico del Centro Spaziale di Malindi quale simbolo della storica cooperazione tra Italia e Kenya nel settore spaziale, nonché testimonianza dell’impegno congiunto dei due Paesi nella promozione della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica.

Nell'immagine in evidenza: da sinistra, Munzer Jahjah, Responsabile Base Estera di Malindi di ASI e Vincenzo Del Monaco, Ambasciatore d'Italia in Kenya.