Iniziativa congiunta promossa dall'Agenzia Spaziale Italiana e dall'Agenzia Spaziale del Kenya con il supporto tecnico di Telespazio

30 Ottobre 2025

È iniziato il corso di formazione dedicato al Centro Regionale di Osservazione della Terra (CREO) presso il Centro Spaziale Luigi Broglio di Malindi. L'iniziativa congiunta è promossa dall'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e dall'Agenzia Spaziale del Kenya (KSA), con il supporto tecnico di Telespazio.

L'attività rientra nell'Accordo Intergovernativo Italia-Kenya sul Centro Spaziale Broglio (BSC) e, in particolare, nei due accordi attuativi riguardanti:

la creazione di un centro regionale di osservazione della Terra;

l'accesso ai dati scientifici e di osservazione della Terra.

Il corso rappresenta un ulteriore passo avanti nella collaborazione tra ASI e KSA per lo sviluppo del Centro regionale di osservazione della Terra, suddiviso in due nodi a Malindi e Nairobi, entrambi completamente installati e operativi.

Il programma di formazione tecnica, che è iniziato il 29 ottobre e durerà sino al 5 dicembre 2025, si concentra sui sistemi operativi e sulle infrastrutture del CREO dedicati alla ricezione, archiviazione, catalogazione, elaborazione e distribuzione dei prodotti satellitari.

Le attività di formazione sono rivolte a tecnici e operatori della Kenya Space Agency. L'obiettivo principale è garantire che il personale della KSA acquisisca le competenze necessarie per utilizzare, mantenere e supportare le varie componenti di terra del sistema CREO durante tutto il suo ciclo di vita.

Allo stesso tempo, la formazione mira a favorire la crescita di una comunità scientifica e operativa autonoma nel campo dell'osservazione della Terra, promuovendo così lo sviluppo delle capacità locali e l'autonomia tecnologica del Paese.

Questa iniziativa conferma l'impegno dell'ASI nell'attuazione degli accordi di attuazione e rafforza il ruolo del Centro Spaziale Luigi Broglio come piattaforma di riferimento per la cooperazione internazionale e la formazione nel settore spaziale.