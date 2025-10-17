Al via un nuovo ciclo di incontri virtuali B2B per gli operatori economici interessati. Iscrizioni fino al 7 novembre.

17 Ottobre 2025

Il settore Progetti di Sviluppo Tecnologico di ASI organizza regolarmente incontri B2B legati agli sviluppi tecnologici.

Obiettivo dell'iniziativa è mantenere e incrementare il contatto con gli operatori nazionali, realizzando uno scambio reciproco e per quanto possibile, sistematico.

Per chi fosse interessato è possibile esprimere il proprio interesse tramite il seguente link entro il 7 novembre 2025.

I dettagli per la partecipazione e il calendario degli incontri verranno condivisi con successiva comunicazione ai soggetti interessati.

