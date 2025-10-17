Al via un nuovo ciclo di incontri virtuali B2B per gli operatori economici interessati. Iscrizioni fino al 7 novembre.

17 Ottobre 2025

Il settore Progetti di Sviluppo Tecnologico di ASI organizza regolarmente incontri B2B legati agli sviluppi tecnologici.

Obiettivo dell'iniziativa è mantenere e incrementare il contatto con gli operatori nazionali, realizzando uno scambio reciproco e per quanto possibile, sistematico.

Per chi fosse interessato è possibile esprimere il proprio interesse tramite il seguente link entro il 7 novembre 2025.

I dettagli per la partecipazione e il calendario degli incontri verranno condivisi con successiva comunicazione ai soggetti interessati.

Informativa sul Trattamento dei Dati Personali

 

‣ Ultime Notizie

Leggi tutte le notizie...

MARTEDÌ 07 OTTOBRE 2025

Space Factory 4.0 al completo: inaugurata la Space Smart Factory di Thales Alenia Space a Roma ‣

Presente il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella MORE...

LUNEDÌ 06 OTTOBRE 2025

Accordo tra ASI e ACN per rafforzare la cybersicurezza del settore spaziale e aerospaziale ‣

Passo significativo verso la protezione delle infrastrutture critiche e dei sistemi digitali che supportano le attività spaziali e aerospaziali MORE...

LUNEDÌ 06 OTTOBRE 2025

Presidenza italiana per l’International Astronautical Federation ‣

La presidenza della IAF è stata assunta Gabriella Arrigo, Direttore degli Affari Internazionali dell’Agenzia Spaziale Italiana
MORE...

GIOVEDÌ 02 OTTOBRE 2025

Firmato un Memorandum of Understanding tra l’Agenzia Spaziale Italiana e la Bahrain Space Agency ‣

Il Memorandum è starto firmato nel corso della 76esima edizione dell'International Astronautical Congress MORE...