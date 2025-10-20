Proposte entro il 10 novembre 2025

20 Ottobre 2025

In vista dell’aggiornamento del Piano Integrato di Attività e Organizzazione per il triennio 2026-2028, da approvare entro il 31 gennaio 2026, al fine di favorire il più ampio coinvolgimento dei soggetti interessati, l’Agenzia Spaziale Italiana avvia una consultazione pubblica per raccogliere eventuali proposte, osservazioni di modifica ed integrazioni alla Sezione “Prevenzione della corruzione - rischi corruttivi e trasparenza” del PIAO.

Tutti i portatori di interesse e i soggetti interessati, interni ed esterni, sono pertanto invitati a presentare, entro il 10 novembre 2025, eventuali proposte motivate, osservazioni di modifica ed integrazioni alla Sezione “Prevenzione della corruzione - rischi corruttivi e trasparenza” per il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028.

Al fine di facilitare l’azione di compartecipazione, si invita chiunque voglia aderire alla presente consultazione a prendere visione della Sezione “Prevenzione della corruzione - rischi corruttivi e trasparenza” del Piano Integrato di Attività e Organizzazione dell’ASI, pubblicato nella corrispondente sezione “Altri contenuti” – “Prevenzione della corruzione” di Amministrazione Trasparente.

Per formulare le suddette proposte, delle quali si terrà conto nel percorso interno di predisposizione e adozione della Sezione “Prevenzione della corruzione - rischi corruttivi e trasparenza” del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026 – 2028, è possibile scrivere al Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza dell’ASI all’indirizzo trasparenzaeanticorr@asi.it utilizzando il modello allegato e inserendo quale oggetto della e-mail: “Consultazione pubblica per la Sezione “Prevenzione della corruzione - rischi corruttivi e trasparenza” del PIAO 2026 - 2028 dell’ASI”.

Non saranno presi in considerazione contributi il cui contenuto sia: