Il 26 settembre dalle ore 18:00 l'Agenzia apre le porte con un programma ricco di esperienze immersive, musica, laboratori e incontri dal vivo per ragazzi e curiosi di tutte le età

03 Settembre 2025

Torna il 26 settembre nella sede dell’Agenzia Spaziale Italiana la decima edizione della Notte Europea dei Ricercatori, un appuntamento ormai atteso da chi ama la scienza, lo spazio e l’esplorazione. Quest’anno, il filo conduttore sarà il Tempo: da quello che scandisce un viaggio interstellare a quello che trasforma il corpo umano nello spazio, passando per i legami misteriosi tra luce, spazio e gravità.

Un’intera serata, dalle 18:00 alle 23:00, tra conferenze, esperienze guidate e spettacoli, pensata per ragazzi dai 15 anni in su, giovani e adulti pronti a lasciarsi affascinare dal racconto scientifico e tecnologico del nostro presente e futuro.

In Auditorium, alle 19:00 si parlerà de “Il Tempo nello Spazio” con Mario Musmeci, Ettore Perozzi ed Edoardo Detoma; alle 20:00 la prima parte dell’esibizione de I Giovani Accademici dell’Orchestra Sinfonica Tosti accompagnerà il pubblico verso le interviste del creator Jakidale, che alle 20:30 intervisterà i ricercatori Serena Pezzilli e Luca Di Fino, e alle 21:00 l’astronauta italiano Walter Villadei. Dalle 21:40 sarà il momento del quiz interattivo “Che tempo fa nell’Universo? La sfida cosmica dove ogni secondo conta” con Valerio Vagelli e Andrea Marinucci, seguito, alle 22:30, dalla seconda parte dell’esibizione dell’Orchestra Tosti.

Nella Sala Cassini, alle 19:30, Andrea Bonchi ci accompagnerà in un viaggio nel passato alla scoperta della missione Euclid, mentre alle 20:00 Barbara Negri racconterà come i segreti del passato possano aiutarci a capire l’origine della vita sulla Terra.

Le visite guidate della sede ASI sono previste alle 18:30, alle 20:00 e alle 21:30, mentre la Sala Formazione e la Sala Stampa ospiteranno, dalle 18:30 alle 22:00, attività e presentazioni a cura del team SSDC (ASI), tra cui il metodo dei transiti degli esopianeti con i LEGO, gli effetti orbitali della variazione di temperatura e la ricerca del sito di atterraggio perfetto.

La Sala CEF sarà il luogo dove “Progettare il proprio viaggio nel tempo” con sessioni distribuite durante tutta la serata: 18:30, 19:10, 19:50, 20:30, 21:10, 21:50. Nella Zona Gialla / Area CRAL, infine, sarà possibile visitare il percorso espositivo e laboratoriale “In viaggio verso Marte: come vivremo su questo pianeta” con appuntamenti alle 18:30, alle 20:00 e alle 21:30.

Prossimamente saranno disponibili tutti i dettagli sulle modalità di registrazione.

Programma