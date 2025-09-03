Torna il 26 settembre nella sede dell’Agenzia Spaziale Italiana la decima edizione della Notte Europea dei Ricercatori, un appuntamento ormai atteso da chi ama la scienza, lo spazio e l’esplorazione. Quest’anno, il filo conduttore sarà il Tempo: da quello che scandisce un viaggio interstellare a quello che trasforma il corpo umano nello spazio, passando per i legami misteriosi tra luce, spazio e gravità.
Un’intera serata, dalle 18:00 alle 23:00, tra conferenze, esperienze guidate e spettacoli, pensata per ragazzi dai 15 anni in su, giovani e adulti pronti a lasciarsi affascinare dal racconto scientifico e tecnologico del nostro presente e futuro.
In Auditorium, alle 19:00 si parlerà de “Il Tempo nello Spazio” con Mario Musmeci, Ettore Perozzi ed Edoardo Detoma; alle 20:00 la prima parte dell’esibizione de I Giovani Accademici dell’Orchestra Sinfonica Tosti accompagnerà il pubblico verso le interviste del creator Jakidale, che alle 20:30 intervisterà i ricercatori Serena Pezzilli e Luca Di Fino, e alle 21:00 l’astronauta italiano Walter Villadei. Dalle 21:40 sarà il momento del quiz interattivo “Che tempo fa nell’Universo? La sfida cosmica dove ogni secondo conta” con Valerio Vagelli e Andrea Marinucci, seguito, alle 22:30, dalla seconda parte dell’esibizione dell’Orchestra Tosti.
Nella Sala Cassini, alle 19:30, Andrea Bonchi ci accompagnerà in un viaggio nel passato alla scoperta della missione Euclid, mentre alle 20:00 Barbara Negri racconterà come i segreti del passato possano aiutarci a capire l’origine della vita sulla Terra.
Le visite guidate della sede ASI sono previste alle 18:30, alle 20:00 e alle 21:30, mentre la Sala Formazione e la Sala Stampa ospiteranno, dalle 18:30 alle 22:00, attività e presentazioni a cura del team SSDC (ASI), tra cui il metodo dei transiti degli esopianeti con i LEGO, gli effetti orbitali della variazione di temperatura e la ricerca del sito di atterraggio perfetto.
La Sala CEF sarà il luogo dove “Progettare il proprio viaggio nel tempo” con sessioni distribuite durante tutta la serata: 18:30, 19:10, 19:50, 20:30, 21:10, 21:50. Nella Zona Gialla / Area CRAL, infine, sarà possibile visitare il percorso espositivo e laboratoriale “In viaggio verso Marte: come vivremo su questo pianeta” con appuntamenti alle 18:30, alle 20:00 e alle 21:30.
Prossimamente saranno disponibili tutti i dettagli sulle modalità di registrazione.