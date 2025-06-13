Si riportano le presentazioni tenute durante il workshop in oggetto, svoltosi il 29 maggio 2025.
Le presentazioni
- » Candela_I4DP PA - 3 bando Obiettivi e tematiche
- » Candela_I4DP PA - Il segmento servizi di IRIDE
- » Candela_I4DP PA - Obiettivi del Workshop
- » Coltellacci_I4DP PA - GARMOSAT
- » D'Amato_I4DP PA - Overview e risultati del Programma I4DP_PA
- » Davoli_I4DP PA - InSTARSmartCity
- » Di Martire_I4DP PA - Braided
- » Fiani_I4DP PA - DiTwin Mo.I.S.Tu.R.E
- » Fiani_I4DP PA - STAR
- » Gobattoni_I4DP PA - SAQUMAP
- » Guiducci_Alessandrini_I4DP PA – ACT
- » Mangiardi_I4DP PA - FIRST
- » Morabito_I4DP PA - MIRIFICUS
- » Notti_I4DP PA - MEASURES
- » Panzironi_Benedetto_I4DP PA - Lab_SAT
- » Pelassa_I4DP PA - M2UHIP
- » Santi_I4DP PA - SOLIDUS
- » Simonelli_I4DP PA - Paracelso
- » Tabarrani_I4DP PA - I risultati del progetto TUSCAN
‣ Ultime Notizie
