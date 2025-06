Collana editoriale a cura del Consiglio Tecnico Scientifico dell'ASI

09 Giugno 2025

"Orizzonti" è una collana editoriale dedicata ad approfondimenti su argomenti di rilievo del settore spazio a cura del Consiglio Tecnico Scientifico dell'Agenzia Spaziale Italiana.

Il primo numero affronta la tematica dell'Intelligenza Artificiale (AI) nel contesto delle attività spaziali, soffermandosi sulle principali caratteristiche, le tecnologie e i possibili utilizzi per la realizzazione e la gestione di nuove missioni, comprese le operazioni in orbita.

Il documento descrive inoltre come la AI possa intervenire anche a supporto delle attività di robotica ed automazione, di biomedicina spaziale per la salute degli equipaggi in orbita, e della sicurezza, per ridurre le possibili minacce di attacchi informatici, offrendo al lettore una panoramica completa.

Una nutrita bibliografia completa il saggio rendendo "Orizzonti" uno strumento di riflessione a approfondimento, a disposizione sia degli esperti del settore, sia del cittadino ed anche un'utile guida al servizio di tutti gli operatori del settore.

"Orizzonti" sarà disponibile in formato digitale e cartaceo.