Il nuovo airshow americano si è svolto presso il Kennedy Space Center della Nasa

09 Novembre 2026

Dal 6 all’8 novembre si è svolto presso il Kennedy Space Center, in Florida, il MAX POWER, nuovo Airshow organizzato dalla NASA, dove sono stati presentati i più recenti velivoli, tecnologie e innovazioni spaziali che stanno definendo il futuro del settore ad un pubblico di curiosi, appassionati ed esperti del settore aerospaziale.

In questa occasione, l’Agenzia Spaziale Italiana ha presentato insieme a Thales Alenia Space (TASI), il modello dell’MPH, Multi Purpose Habitation, modulo abitativo multiuso, elemento focale dell’architettura Moon Base

Nel luglio 2025, Thales Alenia Space ha firmato con ASI un contratto per eseguire, insieme ad altre realtà industriali italiane, la fase di progettazione preliminare, compreso lo sviluppo di tecnologie abilitanti critiche di MPH.

Il modulo sarà il primo vero asset abitativo dedicato al terreno lunare nell’ambito degli accordi Artemis tra NASA e ASI, per una cooperazione bilaterale verso la Luna. L'infrastruttura ospiterà gli astronauti in modo sicuro nel corso delle loro missioni, fungerà da supporto nelle operazioni extraveicolari (EVA) dell’equipaggio, consentirà esperimenti di ricerca scientifica sia in presenza che in assenza di un equipaggio e avrà la capacità di muoversi sulla Luna. Progettato per una durata di vita operativa di dieci anni, MPH fungerà come habitat permanente capace di operare in modo sinergico con altri elementi dell’architettura Artemis. La gestione e il controllo da Terra di MPH sarà condiviso con NASA in base alle singole fasi di missione. Per l’Italia, questa funzione sarà svolta dal nascente Centro di Controllo missioni Lunari di ALTEC.

Raffaele Mugnuolo responsabile dell'Ufficio esplorazione e infrastrutture orbitanti di ASI e Marilena Amoroso, responsabile ASI del programma MPH, insieme al team di TASI, hanno presentato al grande pubblico il modello dell’MPH, mostrando tutte le potenzialità del modulo che sarà in grado di fornire all'umanità l'infrastruttura tecnologica fondamentale per vivere, lavorare e, finalmente, abitare stabilmente sulla Luna.

La prima edizione di MAX POWER si è arricchita di una serie di eventi ed esperienze sia dentro che intorno all’expo. Tra questi l’esposizione dell’X-59, l’aereo supersonico silenzioso della NASA, e di rover lunari e veicoli spaziali.

Proprio la Luna è stata al centro di molte iniziative. Tra queste, nella giornata di sabato l’incontro del pubblico con l’equipaggio di Artemis 3: Randy Bresnik, comandante, Luca Parmitano, astronauta ESA e pilota, Frank Rubio, specialista di missione, Bob Hines, riservista.

La NASA ha anche tenuto una conferenza stampa di aggiornamento sulla Moon Base, il primo avamposto umano che sarà situato al Polo Sud lunare.