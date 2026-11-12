Il ministro Adolfo Urso, delegato alle politiche spaziali e aerospaziali e il commissario UE per la Difesa e lo Spazio Andrius Kubilius si sono incontrati al MIMIT

12 Novembre 2026

Tanto Spazio nella bilaterale tra il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e il commissario europeo per la Difesa e lo Spazio, Andrius Kubilius. Sul tappeto i principali temi che coinvolgono le attività spaziali europee

Tra lanciatori, Space Act, missioni future, Difesa e sicurezza il ministro Adolfo Urso e il commissario UE, Andrius Kubilius, hanno definito la necessità per l’Europa di mettere a punto velocemente una strategia per un impegno effettivo perché il nostro continente sia al centro del sistema spaziale globale.

Proprio in vista di questa finalità, il commissario Kubilius sta effettuando in Europa un Launch Tour, un ciclo di visite che lo porterà in diversi siti di lancio, stabilimenti produttivi e infrastrutture europee per creare condizioni favorevoli un accesso allo spazio affidabile, competitivo capace di affrontare le sfide mondiali. La prima tappa di questo percorso è stata Roma e l’Italia, forse non è un caso ha ricordato il ministro Urso, visto il ruolo che il nostro Paese riveste in questo determinante settore economico. Al colloquio nella sede del ministero delle Imprese e del Made in Italy hanno partecipato anche il generale Franco Federici, consigliere militare di Palazzo Chigi e il commissario dell’Agenzia Spaziale Italiana, ambasciatore Mario Cospito.

Si è trattato del quinto incontro in pochi mesi tra i due rappresentanti istituzionali come ha sottolineato il ministro a testimonianza della forte relazione e dell’importanza dei temi discussi al fine di stabilire un piano d’azione europea volta a garantire una maggiore autonomia in campo spaziale.

‘Ci rivedremo con lui – ha ribadito il ministro - alla Intermediate Ministeriale (IMM) dell’ESA prevista il prossimo 15 dicembre a Roma. L’azione che ci ha proposto ha il nostro sostegno. L’Europa deve essere protagonista dell’esplorazione spaziale, attraverso programmi ambiziosi. Nell'attuale scenario internazionale - secondo il ministro - il rafforzamento dell’autonomia europea nell’accesso allo spazio richiede una maggiore cooperazione per supportare la competitività, valorizzando le capacità esistenti. Dobbiamo utilizzare pienamente i lanciatori oggi operativi, Ariane e Vega, in cui sono impegnati fortemente imprese italiane, per giungere a una cadenza maggiore di missioni annuali. L’accento deve essere posto anche sui micro-lanciatori per dare all’Europa progressivamente una migliore e stabile autonomia nell’accesso allo spazio. L’Italia, grazie a un’industria matura, infrastrutture di eccellenza e a una filiera integrata, può contribuire in modo decisivo ai futuri programmi europei’.

Quanto allo Space Act, la legge europea sullo spazio in corso di definizione, l’Italia con il ministro ha riconosciuto i miglioramenti introdotti nell’ultima versione del testo; tuttavia, restano ancora aperte alcune questioni importanti, a partire dall’ambito di applicazione, dalla governance e dagli obblighi previsti per le imprese.

‘Abbiamo discusso concretamente – ha ricordato il commissario Kubilius – e tra i temi anche quello di IRIS2 la nuova costellazione di comunicazione europea. La prossima infrastruttura si dovrà integrare con le costellazioni nazionali. Il tema della sicurezza e della Difesa è importante e siamo sulla stessa linea nel costruire una interoperabilità tra i differenti sistemi esistenti e in corso di sviluppo. Nel settore spaziale la capacità italiana e la competenza sono davvero importanti. L'Italia è uno dei principali Stati membri dell'UE attivi nel settore spaziale in tutti i domini. L'industria italiana - ha aggiunto - rende possibili i sistemi spaziali dell'UE, da Copernicus a Galileo, alla connettività sicura e all'accesso europeo allo spazio. Sono convinto – ha proseguito - che insieme all'Italia e a tutti gli Stati membri dell'UE riusciremo a definire un regolamento europeo sullo spazio funzionale e continueremo a investire con ambizione nelle infrastrutture spaziali dell'UE. Un forte partenariato con l'UE è fondamentale per garantire servizi per tutti e un maggiore accesso ai mercati europei e globali”.

Il commissario dell’ASI, Mario Cospito ha commentato l’incontro ricordando che ‘E’ fondamentale in campo spaziale avere una visione totale complessiva basata sulla cooperazione e collaborazione. In Europa occorre proseguire lungo il cammino comune per rendere il nostro continente sempre più autonomo, capace di competere e di essere attore anche nel campo della cybersecurity che passa sempre più attraverso lo Spazio. Il nostro settore è un esempio di competenze e di completezza che deve essere preso come modello di sviluppo e crescita. Abbiamo campioni industriali di livello internazionale e un tessuto economico di straordinarie PMI e startup che collaborando attivamente con l’accademia, la ricerca e le istituzioni che hanno permesso di rendere grande l’Italia dello spazio’.

A Roma il commissario ha potuto vedere da vicino la Space Smart Factory di Thales Alenia Space (joint venture tra Leonardo e Thales) realizzata grazie ai fondi PNRR di ASI e a Colleferro, alle porte della capitale, la sede di Avio. Il tour prosegue a Torino per la visita di Thales Alenia Space Italia, Altec e Argotec.