L’esperimento dell'Agenzia Spaziale Italiana è stato trasportato a bordo della capsula Dragon di SpaceX Crew-12

13 Febbraio 2026

La Crew-12 ha portato a bordo della Stazione Spaziale Internazionale anche un esperimento finanziato dall'Agenzia Spaziale Italiana nell’ambito del Bando per ricerche scientifiche e tecnologiche sulla Stazione Spaziale Internazionale – VUS3APHRODITE - Autonomous PHotosensing Reusable Onboard Device for Immunological Tests Execution.

Il progetto ha avuto l’obiettivo di sviluppare un sistema compatto e versatile per l'esecuzione di analisi di fluidi biologici in missioni spaziali con equipaggio, e il suo utilizzo come dimostratore tecnologico a bordo della ISS per la determinazione quantitativa di biomarcatori salivari indicatori di alterazioni della funzionalità del sistema immunitario. Tale sistema, lanciato a bordo della capsula Dragon, verrà poi utilizzato in 5 sessioni a distanza di un mese l’una dall’altra, con lo scopo di validarne in orbita il corretto funzionamento.

«Questo progetto è la prosecuzione/ottimizzazione di un esperimento che ha volato con successo nel 2017, durante la missione VITA dell’astronauta ESA con passaporto italiano Paolo Nespoli - dice Marino Crisconio, responsabile ASI del progetto - quell’esperimento, IN SITU, dimostrò il concetto di analisi in loco di campioni biologici umani mediante la chemiluminescenza, facendo uso di un sistema non propriamente compatto; la principale evoluzione di APHRODITE è consistita nel passaggio ad un sistema basato su lab-on-chip».

Il progetto è stato concepito e sviluppato da una collaborazione fra il Dipartimento di Chimica "Giacomo Ciamician" dell’Università di Bologna, Sapienza Università di Roma e Kayser Italia; nell’ambito del contratto “UTISS 3” ALTEC ha fornito supporto all’integrazione a bordo della ISS.

Foto in apertura: l'equipaggio della Crew-12 composto da Jessica Meir (comandante, NASA), Jack Hathaway (pilota, NASA), Sophie Adenot (specialista di missione, ESA) e Andrey Fedyaev (specialista di missione, Roscosmos).

 

Le immagini dell'esperimento APHRODITE

