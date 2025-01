28 Gennaio 2025

MoRe-ASI, "The MonthlyResearch Colloquia of ASI", il ciclo di webinar dall'alto profilo scientifico organizzati da ASI che coinvolge oratori afferenti a prestigiosi istituti di ricerca e atenei stranieri e nazionali, è volta a porre l'attenzione sui principali temi che caratterizzano lo studio dell'Universo: dall'astrofisica spaziale all'astrofisica delle alte energie, dalla cosmologia all'astrobiologia, dall’Eliofisica alle scienze planetarie ed esoplanetarie. Lo scopo di MoRe-ASI è quello di tenere aggiornata la comunità nazionale e internazionale rispetto alle ricerche portate avanti nei diversi ambiti delle Scienze dello Spazio, e di incoraggiare eventuali collaborazioni interdisciplinari tra i diversi team di ricercatori, e all'interno delle diverse comunità scientifiche in generale. Tutti i seminari sono tenuti online.

Il prossimo seminario MoRe-ASI sarà tenuto il giorno 10 febbraio alle ore 15:00, dal dott. Konstantinos Dialynas (Center for Space Research & Technology, Academy of Athens, Greece) sul tema “Voyager and Cassini mission discoveries on the physics of the global heliosphere”.

