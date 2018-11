Living Planet Symposium 2019 Climate Detectives School Award

Nell’ambito dell’ESA Living Planet Symposium 2019 (LPS 2019), l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) sono orgogliose di annunciare l’iniziativa LPS 2019 Climate Detectives School Award. L’iniziativa è aperta ai team che partecipano al progetto scolastico dell’ESA Climate Detectives 2018-2019.



Il progetto Climate Detectives incoraggia gli studenti con età compresa tra gli 8 e i 15 anni ad indagare su un problema climatico utilizzando i dati di osservazione della Terra, ottenuti dai satelliti o prendendo misurazioni dirette a terra. Sulla base delle loro indagini, gli studenti dovranno quindi proporre azioni per aiutare a ridurre il problema.



Tutti i team partecipanti al progetto Climate Detectives possono candidarsi a LPS 2019 Climate Detectives School Award. Una giuria di esperti selezionerà i migliori progetti di Climate Detectives e inviterà i team premiati a presentare le proprie scoperte a un pubblico internazionale durante l’ESA 2019 Living Planet Symposium (Milano, 13-17 maggio 2019) come dei veri scienziati.



Scadenze e moadlità di partecipazione sono indicate sul sito ufficiale dell'iniziativa (cliccare qui). Per iscriversi c'è tempo fino al 15 aprile 2019.



Ulteriori informazioni sul progetto scolastico Climate Detectives sono disponibili cliccando qui. A questo link, ulteriori informazioni sull’ESA 2019 Living Planet Symposium.