La premiazione del concorso è avvenuta in occasione della Giornata Nazionale dello Spazio

16 Dicembre 2025

Oggi, durante lo svolgimento della Giornata Nazionale dello Spazio (GNS), presso la sede di Roma dell’Agenzia Spaziale Italiana, è stata resa pubblica la proposta vincitrice del concorso di idee rivolto al grande pubblico di appassionati di spazio e scienza per la creazione della sua prima mascotte ufficiale. Si tratta della proposta grafica presentata da Alida Antonino Scutellà.

Il concorso era mirato all'elaborazione di un personaggio originale, innovativo ed evocativo dei valori cui l’Agenzia si ispira: l'eccellenza, che guida ogni attività dell’ASI; l'innovazione e il progresso tecnologico; la responsabilità, intesa come impegno nella tutela del nostro pianeta e di chi lo abita; la capacità di fare squadra.

Il termine per la presentazione delle proposte è scaduto il 31 luglio. Tutte le proposte pervenute successivamente a tale data non sono state prese in considerazione, come da Regolamento.

