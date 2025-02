EUSPA

(European Union Agency for the Space Programme) - Sviluppa progetti connessi al sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) dell'UE come EGNOS (Servizio europeo di copertura per la navigazione geostazionaria) e Galileo, oltre al programma Copernicus di osservazione della Terra e al programma di comunicazione satellitare governativa dell'Unione europea (GOVSATCOM).