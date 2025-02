11 Febbraio 2025

L'Agenzia spaziale europea (ESA) è un'agenzia internazionale fondata nel 1975 incaricata di coordinare i progetti spaziali di 22 Paesi europei. Il suo quartier generale si trova a Parigi in Francia, con uffici a Mosca, Bruxelles, Washington e Houston.

Il budget ESA per il 2022 è stato di 7,15 miliardi di euro. Attualmente il direttore generale dell'agenzia è l'austriaco Josef Aschbacher.

Lo spazioporto dell'ESA è il Centre Spatial Guyanais a Kourou nella Guyana francese, un sito scelto, come tutte le basi di lancio, per via della sua vicinanza con l’equatore. Durante gli ultimi anni il lanciatore Ariane 5 ha consentito all'ESA di raggiungere una posizione di primo piano nei lanci commerciali e l'ESA è il principale concorrente della NASA nell'esplorazione spaziale.

L’Italia è il terzo paese finanziatore dell’ESA.

L’ESA oltre a portare avanti tutte le attività finalizzate alla sua missione istituzionale, mette in campo una molteplicità di iniziative volte alla cross fertilizzazione delle tecnologie spazio e non spazio con l’obiettivo di creare un nuovo ecosistema che possa portare allo sviluppo di nuove tecnologie, prodotti e servizi per i cittadini dei suoi Stati membri.

Technology Broker – Rete di specialisti dedicati a risolvere le sfide industriali utilizzando la tecnologia spaziale innovativa e contemporaneamente aiutare le aziende all’avanguardia a portare le loro innovazioni terrestri nel settore spaziale.

Φ -Lab – La missione è quella di accelerare il futuro dell’Osservazione della Terra (EO) attraverso innovazioni trasformazionali, ovvero innovazioni che trasformino completamente o creino interi settori attraverso nuove tecnologie, con l’obiettivo di rafforzare l competitività a livello mondiale del settore industriale dell’EO e dei settori della ricerca.

InCubed – Programma di cofinanziamento pubblico-privato gestito da Φ -Lab incentrato sullo sviluppo di prodotti e servizi innovativi commercialmente validi che generano o sfruttano il valore delle immagini e dei data set di dati proveniente dall’Osservazione della Terra. Il programma può essere utilizzato per la costruzione di satelliti, realizzazione di applicazioni terrestri, per sviluppare nuovi modelli di business, etc.

ActInSpace – Si tratta di un concorso internazionale di innovazione che ispira giovani donne e uomini di tutto il mondo ad affrontare sfide basate su tecnologie spaziali, dati, brevetti e infrastrutture per lanciare start-up in tutti gli ambiti della nostra vita quotidiana.

ESA Commercialisation Gateway – L’obiettivo è rendere l’Europa un hub per le aziende con ambizioni globali nel settore spazio.

ESA Space Solutions – Programma volto ad aiutare chi vuole lanciare idee utilizzando lo Spazio per risolvere sfide sulla Terra. Nella spinta verso un futuro sostenibile il programma supporta le aziende di tutte le dimensioni e in tutti i settori per sviluppare soluzioni innovative utilizzando la tecnologia spaziale fornendo supporto finanziario, competenza tecnica, tutoraggio aziendale e molto altro.

ESA Business Application – Programma per sostenere commercialmente e finanziariamente lo sviluppo di prodotti e servizi basati sull’utilizzo dei dati satellitari. A livello italiano, il programma è gestito dalla Fondazione E. Amaldi, attraverso la piattaforma Ambasciatori per l’Italia (AP-IT) e con il supporto dell’ASI.

ESA Business in Space Growth Network – Il progetto ha come obiettivo quello di creare un ecosistema per far prosperare servizi e prodotti commerciali nello Spazio e sulla Terra.

ESA Spark Funding – Il progetto si pone l’obiettivo di accelerare il processo di sviluppo del prodotto di un’azienda che sta integrando la tecnologia spaziale, nonché affinare la tabella di marcia della commercializzazione del prodotto steso. Le aziende possono richiedere fino a 40.000 euro, con un requisto di cofinanziamento dello stesso importo. Il cofinanziamento può essere sostenuto anche conteggiando le ore di lavoro.