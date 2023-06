14 Giugno 2023

Domani presso la sede dell’ASI la delegazione del Kenya incontrerà la delegazione italiana per il secondo Joint Steering Committee (JSC), composto dai rappresentanti dei Ministeri coinvolti nelle attività spaziali nazionali e delle agenzie spaziali del Kenya e dell’Italia.

Dopo l’entrata in vigore del nuovo Accordo intergovernativo tra Italia e Kenya, relativo alla base spaziale, Broglio Space Centre (BSC) di Malindi in Kenya, entrato in vigore il 16 dicembre 2020, sussistono tutte le migliori condizioni per rinforzare il legame tra i due paesi nell’ambito della cooperazione spaziale.

L’Accordo intergovernativo tra Italia e Kenya, ratificato da parte dei due Paesi, ha una durata di quindici anni e potrà essere rinnovato.

La cooperazione con il Kenya è fondamentale per l’Italia nell’ambito della politica spaziale e, dopo la visita presso il BSC del Presidente della Repubblica italiano, Sergio Mattarella, la cooperazione con il Kenya, per l’Italia e per l’ASI, ha acquistato un’importanza senza precedenti, come confermato dal Documento di Visione Strategica ASI 2020-2029 e dal Piano di Attività Triennale di ASI 2022-2024.

I lavori del secondo Joint Steering Committee (JSC) sono propedeutici all’incontro del Consiglio congiunto a livello Ministeriale, in calendario per il prossimo luglio.

Immagine in apertura: il Broglio Space Centre di Malindi in Kenya