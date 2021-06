22 Giugno 2021

Il 12 maggio scorso l’agenzia è diventata ufficialmente l’Agenzia dell’Unione europea per il programma spaziale (EUSPA), segnando l’inizio di una nuova era per il programma spaziale dell’Unione europea (UE). Basandosi sul retaggio dell’Agenzia del GNSS europeo, l’EUSPA assumerà nuove responsabilità per offrire ancora più opportunità ai cittadini e all’economia dell’UE.

Ai sensi del nuovo regolamento sullo spazio, il mandato dell’EUSPA prevede ora: maggiori responsabilità nell’ambito di Galileo ed EGNOS, specialmente in termini di gestione per quanto riguarda le operazioni e la fornitura di servizi; l’accreditamento di sicurezza di tutte le componenti del programma spaziale dell’UE, il funzionamento del centro di monitoraggio della sicurezza Galileo, oltre alla sicurezza operativa; • il coordinamento degli aspetti relativi agli utenti delle comunicazioni satellitari governative dell’UE (GOVSATCOM), in stretta collaborazione con gli Stati membri e altre entitàcoinvolte; lo sviluppo di mercati a valle e la promozione dell’innovazione basata su Galileo ed EGNOS, comprendente ora anche Copernicus, ricorrendo a meccanismi di finanziamento quali Fundamental Elements e Orizzonte Europa. La Commissione europea potrà inoltre decidere di affidare altri compiti all’Agenzia in futuro.

«Le nostre economie, la nostra società e la nostra sicurezza dipendono ogni giorno di più dallo spazio. Per l’Europa si prospettano opportunità incredibili e imperdibili: con la creazione dell’EUSPA, l’UE aumenterà ulteriormente il ritorno sugli investimenti effettuati dal cittadino dell’Unione nel programma spaziale dell’UE, rafforzando il suo contributo alle priorità di quest’ultima. Tale obiettivo verrà raggiunto sfruttando in primo luogo le sinergie tra le varie componenti del programma, in particolare la navigazione, l’osservazione della Terra e le comunicazioni sicure, al fine di stimolare l’innovazione nell’ambito di una vasta gamma di settori» ha affermato il direttore esecutivo dell’EUSPA Rodrigo da Costa. «La nuova Agenzia ha un ruolo fondamentale nell’accreditamento di sicurezza di tutte le componenti del programma spaziale dell’UE. Garantire una propensione al rischio accettabile per le diverse componenti è essenziale per la sicurezza e l’autonomia dell’Unione e dei suoi Stati membri che, riunendosi in qualità di autorità per l’accreditamento di sicurezza del programma spaziale dell’UE, esercitano collettivamente questa responsabilità per soddisfare i requisiti di sicurezza per tutte le componenti spaziali» ha dichiarato Bruno Vermeire, presidente del consiglio di accreditamento di sicurezza dell’EUSPA.

Con il contributo fondamentale dell’EUSPA, il nuovo programma spaziale dell’UE prevede un approccio semplificato allo sviluppo e all’impiego delle risorse spaziali dell’Unione. Ciò garantirà la continuità dei servizi e la sicurezza delle infrastrutture e dei sistemi, assicurando nel contempo i mezzi per sviluppare il ruolo dell’UE nel settore spaziale, oltre a consolidare i programmi di punta Galileo/EGNOS e Copernicus, promuovere l’attuazione delle priorità dell’UE, come il Green Deal e la transizione digitale, nonché potenziare la resilienza europea e contribuire alla sicurezza dei suoi cittadini, spianando inoltre la strada a ulteriori iniziative come la connettività sicura. «L’EUSPA svolgerà un ruolo chiave nell’attuazione del programma spaziale dell’UE e realizzerà le ambizioni spaziali dell’Unione» ha concluso il direttore esecutivo della nuova Agenzia dell’Unione europea per il programma spaziale, Rodrigo da Costa.

L’Agenzia dell’Unione europea per il programma spaziale (EUSPA) fornisce servizi sicuri di navigazione satellitare, promuove la commercializzazione dei dati e dei servizi di Galileo, EGNOS e Copernicus e coordinerà il futuro programma di comunicazioni satellitari governative GOVSATCOM. L’EUSPA è responsabile dell’accreditamento di sicurezza di tutte le componenti del programma spaziale dell’UE e inoltre, promuovendo lo sviluppo di un settore spaziale innovativo e competitivo e interagendo con tutta la comunità spaziale dell’Unione, contribuisce al Green Deal europeo e alla transizione digitale, alla sicurezza dell’Unione e dei suoi cittadini, rafforzandone nel contempo l’autonomia e la resilienza.